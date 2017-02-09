В РФ считают провокацией доклад о якобы массовых казнях в сирийской тюрьме

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия считает провокацией и вбросом недостоверной информации доклад Amnesty International о якобы массовых казнях в сирийской тюрьме Сейдная под Дамаском. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видели этот доклад. По существу, мы сталкиваемся с еще одной целенаправленной провокацией, цель которой - подлить масла в огонь затухающего внутрисирийского конфликта и начать нагнетать чуть утихшие страсти", - сказал дипломат.