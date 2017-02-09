МИД РФ: встреча Лаврова и Тиллерсона в Бонне прорабатывается

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "на полях" встречи глав МИД "Большой двадцатки" в Бонне на полях прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, возможность такая прорабатывается, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Когда будут какие-то конкретные данные, я с вами поделюсь".

16-17 февраля Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Бонне. Ранее источник в МИД РФ сообщил ТАСС о возможности встречи Лаврова с Тиллерсоном в ходе ближайших международных форумов.