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МИД РФ: встреча Лаврова и Тиллерсона в Бонне прорабатывается

Политика
9 февраля, 16:38 дата обновления: 9 февраля, 16:46 UTC+3
16-17 февраля министр иностранных дел примет участие во встрече глав МИД G20
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Возможность встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном "на полях" встречи глав МИД "Большой двадцатки" в Бонне на полях прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, возможность такая прорабатывается, - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Когда будут какие-то конкретные данные, я с вами поделюсь".

16-17 февраля Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Бонне. Ранее источник в МИД РФ сообщил ТАСС о возможности встречи Лаврова с Тиллерсоном в ходе ближайших международных форумов.
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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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Россия
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