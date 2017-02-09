Губернатор Томской области не собирается досрочно уходить в отставку

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не планирует досрочно слагать полномочия главы региона и намерен баллотироваться на выборы губернатора области, которые пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Об этом он заявил журналистам после презентации инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.

"Три ключа есть: это собственное желание, самое главное, это выбор людей и позиция федерального центра. Собственное желание есть, и я СМИ давно сказал, что я иду на выборы. За пять лет надо закончить то, что мы начали. Но выборы в сентябре, поэтому время еще есть", - ответил он, отметив, что досрочно уходить в отставку не намерен.

Сергей Жвачкин занимает пост губернатора Томской области с 17 марта 2012 года. Срок его полномочий истекает в марте 2017 года.

6 февраля о досрочной отставке объявил пермский губернатор Виктор Басаргин. 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын.