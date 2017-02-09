Путин и Эрдоган готовы содействовать продвижению процессов по сирийскому урегулированию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Таийп Эрдоган подтвердили в телефонном разговоре готовность содействовать продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию.

"Рассмотрена реализация итогов проведенной при российском, турецком и иранском посредничестве международной встречи по Сирии в Астане. Подтверждена готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по сирийскому урегулированию", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран договорились наращивать координацию по линии военных ведомств при операциях в Сирии против ИГИЛ (террористическая операция, запрещена в РФ).

"Продолжен обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии в контексте совместной борьбы с международным терроризмом", - говорится в сообщении. "Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ и других экстремистских организаций", - отметили в Кремле.

Путин также выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб.

Президенты также обсудили подготовку к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня двух стран.

"Обсуждены актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному на март с.г. заседанию в России Совета сотрудничества высшего уровня двух стран", - сообщила пресс-служба Кремля.