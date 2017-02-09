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Власти Крыма: вещание "Украинского радио" в регионе вызовет лишь антипатию крымчан

Политика
9 февраля, 17:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан заявил, что ни "Украинское радио", ни Meydan Radios не составят конкуренции работающим в Крыму радиостанциям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Вещание "Украинского радио" и крымско-татарской радиостанции Meydan Radios на Крым с территории соседнего государства вызовет лишь антипатию жителей полуострова. Такое мнение ТАСС высказал глава госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

"Вещание этих радиостанций никак не повлияет на настроения крымчан. Наоборот, это вызывает сегодня антипатию жителей Крыма к той агрессивной политике Украины, которая выражается через такие СМИ", - уверен собеседник агентства.

По его мнению, ни "Украинское радио", ни Meydan Radios не составят никакой конкуренции работающим в Крыму радиостанциям, поскольку в республике все понимают, что эти СМИ "используют в качестве антироссийского рупора". "А это не имеет никакой поддержки среди радиослушателей - крымчан", - сказал Смирнов.

Он добавил, что сегодня в Крыму вещают многие украинские СМИ, в том числе через интернет и через спутниковые каналы. "Они имеют свободный доступ, но мы за это совершенно не переживаем, потому что все эти средства массовой информации не пользуются абсолютно никаким спросом в Крыму, и сегодня нас это никак не беспокоит. Хотя они все более открыто транслируют откровенную ложь и провокационную информацию", - сказал собеседник агентства.

В четверг член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский сообщил на своей странице в Facebook, что "Украинское радио" и крымско-татарская радиостанция Meydan Radios будут вещать на полуостров с радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области на границе с Крымом. Костинский уточнил, что в ближайшее время в регионе будут вещать также "Радио Крым Реалии" и "Херсон FM".

Как сообщал ТАСС, в конце января Украина объявила о завершении строительства радиотелепередающей станции в Херсонской области и обещала распространение посредством нее сигнала на территории полуострова уже с начала февраля.

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