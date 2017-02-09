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Посол РФ: Москва готова работать со всеми партнерами для решения ядерной проблемы КНДР

Политика
9 февраля, 17:51 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Александр Тимонин отметил, что проведенные КНДР в 2016 году ракетно-ядерные испытания резко обострили напряженность в регионе
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СЕУЛ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Россия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами для решения ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил посол РФ в Республике Корея Александр Тимонин на состоявшемся в дипмиссии приеме по случаю отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника.

"Мы рассчитываем на дальнейшую совместную работу по урегулированию острых вопросов глобальной повестки дня, в том числе связанных со стабилизацией обстановки в Северо-Восточной Азии и поиском путей решения ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал Тимонин.

Обострение напряженности в регионе

По его словам, проведенные КНДР в 2016 году ракетно-ядерные испытания резко обострили напряженность в регионе. "Осудив за них Пхеньян и поддержав резолюции СБ ООН 2270 и 2321 полагаем тем не менее, что не стоит полностью закрывать дверь диалога с Северной Кореей", - заметил посол.

Отметив, что Россия "крайне обеспокоена высоким уровнем конфронтации на Корейском полуострове", Тимонин подчеркнул, что "серьезные различия в позиции противоборствующих сторон в настоящее время не позволяют продвигаться комплексным договоренностям по урегулированию имеющихся проблем".

Комплексы THAAD

Кроме того, добавил посол, крайне опасные последствия для региональной стабильности и безопасности может иметь продолжение линии на непропорциональное раскручивание гонки вооружений в Северо-Восточной Азии под предлогом северокорейской угрозы, размещение комплексов противоракетной обороны THAAD на территории Республики Корея.

Интервью

Александр Тимонин: размещение ПРО США в РК несет угрозу безопасности РФ

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"Мы уверены в том, что в нынешних условиях необходим коллективный поиск новой конструктивной стратегии вывода ситуации из нынешнего тупика и урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова. Россия готова к тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в создании новой системы мира и безопасности на Корейском полуострове", - резюмировал Тимонин.

Решение южнокорейского правительства разместить в стране американский зенитный ракетный комплекс THAAD было принято в начале июля 2016 года. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступили Китай и Россия, которые считают, что этот шаг угрожает их стратегической безопасности.

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Персоны
Тимонин, Александр Андреевич
Темы
Ядерные испытания в КНДР
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