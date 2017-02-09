КС отклонил жалобу уволенного в 2015 году псковского депутата Шлосберга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) не принял к дальнейшему рассмотрению жалобу псковского депутата Льва Шлосберга, который оспаривал конституционность нормы закона Псковской области, позволившей досрочно прекратить его полномочия в 2015 году как депутата. Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

Шлосберга лишили мандата областного депутата 24 сентября 2015 года. Члену фракции "Яблоко" вменили в вину нарушение областного закона о депутатском статусе. Согласно закону "О статусе депутата Псковского областного собрания", работающий на профессиональной основе депутат досрочно лишается полномочий за участие в судебном процессе в качестве представителя. Положения закона Шлосберг оспорил в КС.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлосберга Льва Марковича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - говорится в решении.

По мнению КС, "выбрав возможность осуществления депутатских полномочий на профессиональной постоянной основе, депутат принимает на себя обязанность неукоснительно соблюдать связанные с этими условиями деятельности ограничения", а потому возможность привлечения его к ответственности вплоть до прекращения полномочий не может рассматриваться как нарушение принципов справедливости и соразмерности.

"Таким образом, оспариваемое законоположение, допускающее досрочное прекращение полномочий депутата за нарушение ограничений и запретов, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, как само по себе, так и в системе действующего правового регулирования не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте", - отметил в решении суд. Определять же соразмерность наказания действиям депутата, по мнению суда, не входит в компетенцию КС.

Лишение мандата

Шлосберг был лишен мандата после того, как выступил в суде в качестве представителя АНО "Возрождение", где эта организация оспаривала решение Минюста о включении ее в реестр "иностранных агентов" за получение зарубежного финансирования.

Шлосберг является членом Федерального бюро партии "Яблоко", журналистом и издателем. В 2014 году участвовал в борьбе за пост губернатора Псковской области, но не смог собрать достаточное количество подписей депутатов свою поддержку. Его депутатские полномочия истекали в 2016 году.

После выборов в 2016 году Шлосберг вернулся в региональное собрание депутатов.