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В МИД РФ обеспокоены принятием в Израиле закона о легализации поселенческих форпостов

Политика
9 февраля, 18:03 UTC+3
Закон о легализации поселений на Западном берегу ставит под вопрос реализацию двухгосударственной формулы разрешения палестинской проблемы, заявили в МИД РФ
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В Москве с серьезной обеспокоенностью восприняли принятый в Израиле закон о легализации поселенческих форпостов, созданных при израильском государственном участии на частных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

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Израильский парламент утвердил закон о легализации незаконных поселений

В дипведомстве напомнили, что 6 февраля Кнессет (парламент Израиля) утвердил закон, который предполагает легализацию поселенческих форпостов, созданных при израильском государственном участии на частных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан. "Под действие этого правового акта подпадают порядка четырех тысяч единиц жилья, построенных на оккупированных палестинских территориях без соответствующего разрешения властей Израиля и считавшихся до сих пор ими самими незаконными", - пояснили в МИД РФ.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято данное принятое в Израиле решение, - подчеркнули в министерстве. - Оно, без сомнения, может иметь самые негативные последствия для дела достижения долгосрочного и надежного палестино-израильского урегулирования. По сути, под вопрос поставлена перспектива реализации двухгосударственной формулы разрешения палестинской проблемы. Под угрозой срыва оказываются международные усилия, направленные на перезапуск мирного процесса".

"По-прежнему исходим из того, что все проблемы окончательного статуса палестинских территорий, включая вопрос о границах, следует решать путем прямого политического диалога между сторонами, - указали в МИД РФ. - В этой связи любые действия, предопределяющие исход таких переговоров, представляются контрпродуктивными".

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