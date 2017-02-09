Яровая предложила ужесточить наказание за распространение наркотиков в воинских частях

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за распространение наркотиков в воинских частях с 4-8 до 5-12 лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе парламентария.
В настоящее время повышенная уголовная ответственность (от 5 до 12 лет ) предусмотрена за продажу наркотических средств в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах и в метро, в общественном транспорте, местах отдыха и досуга.
"Статистика показывает численный рост таких преступлений в воинских частях", - отметила Яровая. Если в 2010 году военными судами за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, было осуждено 265 военнослужащих, то в 2015 году - 498, рассказала она. "При этом совершенно очевидно, что продажа наркотиков в воинских частях - это преступление, обладающее повышенной степенью общественной опасности, соответственно, и ответственность за такое преступление должна быть адекватной", - подчеркнула депутат.
Согласно законопроекту, уголовная ответственность за распространение наркотиков в воинских частях будет наступать по части 2 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, как и по другим подобным преступлениям с квалифицирующими признаками, и составит от 5 до 12 лет. Законопроект восполняет пробел и включает продажу зелья на территории воинских частей к числу квалифицирующих признаков, отягощающих вину, указали в пресс-службе вице-спикера.
Как сообщается, законопроект уже поддержан правительством РФ, Верховным судом РФ и фракцией "Единая Россия" в Госдуме.