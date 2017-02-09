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Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо

Политика
9 февраля, 18:19 дата обновления: 9 февраля, 18:33 UTC+3
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в связи с инцидентом выразил соболезнования своему турецкому коллеге Хулуси Акару
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Материал из 1 страницы
© EPA/YOUSSEF BADAWI

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов принес соболезнования своему коллеге генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих в сирийской провинции Алеппо в результате непреднамеренного удара российского самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, действовавших в районе города Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолета. Российские бомбардировщики выполняли боевую задачу по уничтожению в районе города Эль-Баб позиций боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в военном ведомстве, Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой. Они обсудили борьбу с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановку на северо-востоке провинции Алеппо.

Ранее Генштаб ВС Турции сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии. По данным ведомства, это произошло около 08:40 (время совпадает с московским). Одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб.

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