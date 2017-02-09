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Путин выразил соболезнования в связи с непреднамеренным ударом ВКС РФ по турецким военным

Политика
9 февраля, 18:24 UTC+3
9 февраля рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВКС по турецким военным в Сирии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании президента РФ затрагивалась тема сирийского урегулирования. "Президент Путин информировал участников совещания о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом, рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие", - сказал Песков.

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Он отметил, что Россия и Турция в срочном порядке проведут работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии.

Ранее 9 февраля ВКС РФ нанесли непреднамеренный удар по турецким военным в Сирии в ходе операции против боевиков ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ). Эта тема обсуждалась на совещании главы российского государства с членами Совета безопасности РФ. Также этот инцидент по телефону обсудили начальники генштабов России и Турции, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ.

"В ходе разговора Валерий Герасимов (начальник Генштаба РФ) также выразил соболезнования своему турецкому коллеге", - сказал Песков. "Министр (обороны Сергей) Шойгу отметил, что в ходе упомянутого разговора начальников генштабов было принято решение экстренно провести совместную работу по совершенствованию механизма согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии", - сказал пресс-секретарь президента.

В оперативном совещании Совбеза РФ приняли участие глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

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