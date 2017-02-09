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РФ надеется, что власти Румынии найдут пути для предотвращения раскола в обществе

Политика
9 февраля, 18:30 UTC+3
Об этом заявили в МИД РФ
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва надеется, что власти Румынии найдут пути для предотвращения раскола в обществе. Об этом заявили в МИД РФ.

"Выражаем уверенность в том, что в условиях возросшей напряженности, выплеснувшейся на улицы городов, румынские руководители найдут пути для предотвращения дальнейшего раскола в обществе и преодоления нынешней непростой обстановки на основе конституции и законодательства Румынии, - говорится в комментарии дипведомства РФ. - Исходим из того, что урегулированию мирным демократическим путем острых разногласий между противоборствующими политическими силами нет альтернативы".

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