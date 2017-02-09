Богданов обсудил с представителями оппозиции Сирии подготовку к переговорам в Женеве

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил подготовку к межсирийским переговорам в Женеве с делегацией Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС). Об этом сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся развернутый обмен мнениями о складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов политического урегулирования кризиса в САР, включая запланированные на 20 февраля в Женеве инклюзивные межсирийские переговоры под эгидой ООН", - информировали в российском дипведомстве.
С российской стороны было высказано настоятельное пожелание о том, чтобы все основные группы сирийской оппозиции, основываясь на резолюции 2254 СБ ООН, проявили максимально конструктивный подход и руководствовались высшими интересами Сирии и ее народа, отметили в МИД РФ.