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Путин поздравил Филиппа VI с юбилеем установления дипотношений между РФ и Испанией

Политика
9 февраля, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Глава государства отметил, что народы Испании и России "сохраняли взаимное уважение, стремление к дружбе и сотрудничеству"
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил короля Испании Филиппа VI по случаю сороковой годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Испанией. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что основываясь на позитивном потенциале сотрудничества, накопленном за последние четыре десятилетия, мы сможем и далее наращивать партнерские связи на различных направлениях. Это отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления международной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что исторические судьбы двух стран имеют немало общего и, несмотря ни на что, "наши народы сохраняли взаимное уважение, стремление к дружбе и сотрудничеству". "Налаживание дипломатических связей между Москвой и Мадридом способствовало качественному расширению двустороннего диалога, открыло возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, инфраструктурной, научно-технической и других областях", - подчеркнул президент.

Важной составляющей российско-испанских отношений также стало сотрудничество в гуманитарной сфере, что подтвердило недавнее успешное проведение перекрестных годов языка и литературы и перекрестных годов туризма.

Путин пожелал монарху здоровья и успехов, а испанским гражданам - благополучия и процветания.

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