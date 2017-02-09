Путин поздравил Филиппа VI с юбилеем установления дипотношений между РФ и Испанией

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил короля Испании Филиппа VI по случаю сороковой годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Испанией. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Рассчитываю, что основываясь на позитивном потенциале сотрудничества, накопленном за последние четыре десятилетия, мы сможем и далее наращивать партнерские связи на различных направлениях. Это отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления международной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что исторические судьбы двух стран имеют немало общего и, несмотря ни на что, "наши народы сохраняли взаимное уважение, стремление к дружбе и сотрудничеству". "Налаживание дипломатических связей между Москвой и Мадридом способствовало качественному расширению двустороннего диалога, открыло возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, инфраструктурной, научно-технической и других областях", - подчеркнул президент.
Важной составляющей российско-испанских отношений также стало сотрудничество в гуманитарной сфере, что подтвердило недавнее успешное проведение перекрестных годов языка и литературы и перекрестных годов туризма.
Путин пожелал монарху здоровья и успехов, а испанским гражданам - благополучия и процветания.