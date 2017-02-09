Россия призывает к отмене торгово-экономического эмбарго США против Кубы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за нормализацию американо-кубинских отношений, которая должна включать в себя отмену одностороннего торгово- экономического и финансового эмбарго в отношении Гаваны. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Что касается Кубы, то свою позицию мы излагали неоднократно, и на самом высоком уровне, - отметил дипломат. - Мы - за нормализацию американо-кубинских отношений, которая должна включать в себя отмену одностороннего торгово-экономического и финансового эмбарго, введенного Вашингтоном в отношении Гаваны".

"Куба - авторитетный игрок мировой политики, - подчеркнул Щетинин. - Ее реальный вес и престиж не может быть объяснен физическими параметрами - площадью территории, численностью населения или объемом ВВП". "Отстояв возможность быть самостоятельной даже в 90 милях от США, Гавана завоевала право на то, чтобы в Латинской Америке и во всем мире прислушивались и учитывали ее точку зрения, а в последнее время - использовали ее площадку для поиска нестандартных решений застарелых мировых проблем", - отметил дипломат.

Он заметил, что "историческая встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси прошла именно там". "Пути урегулирования полувековой гражданской войны в Колумбии были найдены тоже в Гаване", - напомнил Щетинин.

"Фидель (Кастро) оставил высокое понимание национального достоинства и гордости, которые нельзя продавать "за колбасу", - подчеркнул глава департамента МИД РФ. - Он оставил верность дружбе между народами России и Кубы, которая прошла серьезные испытания, но, верю, от этого только закалилась. Как сталь в хорошо известном на Кубе романе Николая Островского".