Россия заинтересована в политически сильной и экономически устойчивой Латинской Америке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) дает миру уникальный опыт решения политических и экономических проблем. Такое мнение высказал в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Латинская Америка - чрезвычайно интересный регион, - отметил дипломат. - Интересный своей историей, самобытной культурой, удивительными нитями, переплетающими его судьбу и развитие с нашей страной". "Это - регион благожелательного отношения к россиянам, дружественных чувств к нам и искреннего уважения к нашей роли и месту в современном мире" ,- подчеркнул Щетинин.

"Это - регион, к сожалению, порой крайне упрощенно воспринимаемый в СМИ, но дающий миру уникальный опыт решения политических и экономических проблем, достойный самого внимательного профессионального изучения, - продолжил дипломат. - Убежден, что без Латинской Америки, без понимания происходящих там процессов картина восприятия мира лишается весьма ярких красок".

Щетинин подчеркнул также, что Латинская Америка и Карибский бассейн являются важным континентом в том смысле, что это "регион мира, не предстающий источником крупных международных конфликтов". "Это - регион, приверженный международному праву, для которого уважение прав других народов - это мир, - заметил дипломат. - Это - регион самобытных интеграционных процессов, развивающихся на основе критерия "единство в многообразии".

"Поэтому наш интерес - в том, чтобы Латинская Америка была сильной, политически влиятельной и экономически устойчивой", - подчеркнул глава департамента МИД. Он отметил, что на такой основе РФ "поддерживает конструктивные связи со всеми государствами континента". В качестве примера Щетинин привел тот факт, что практически со всеми странами Южной и большинством стран Центральной Америки у РФ существует безвизовой режим взаимных поездок. "Это - существенный знак взаимного доверия", - подчеркнул он.

"Безусловно, интенсивность контактов может разниться, - признал дипломат. - Могут меняться приоритеты и формы таких связей". "Мы, разумеется, анализируем динамику внутриполитических событий в государствах региона, просчитываем их влияние на перспективы нашего сотрудничества, - отметил Щетинин. - Но с удовлетворением отмечаем главное: такое взаимодействие с Россией для всех государств ЛАКБ - это часть национальной политики, вне зависимости от того, какого "цвета" является правящая в данный момент политическая сила".