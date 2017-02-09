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МИД РФ: Москва готова содействовать процессу нацпримирения в Афганистане

Политика
9 февраля, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что Москва приветствует любые попытки запуска внутриафганского диалога с целью установления в Афганистане прочного мира
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия готова всячески содействовать ускорению процесса национального примирения в Афганистане. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, Москва приветствует любые попытки запуска внутриафганского диалога с целью продвижения идеи примирения и установления в Афганистане действительно прочного мира. "Мы бы хотели, как уже заявляли ранее, чтобы правительство Афганистана со своими оппонентами, пусть даже вооруженными, договаривалось без крови и побыстрее выходило на приемлемые компромиссы, - сказал дипломат. - При этом понимаем, что запуск переговорного процесса и его ход будут сопровождаться серьезными трудностями, основная причина которых глубокие различия в позициях противоборствующих сторон и их попытки предварить переговоры выполнением разного рода условий, зачастую сегодня невыполнимых".

"Думаю, афганцам под силу самим без вмешательства иностранных посредников достичь соглашения о перемирии, - отметил Кабулов. - Но если помощь США и Пакистана, а также других, в первую очередь, региональных государств поможет ускорить процесс нацпримирения и добиться реальных результатов на так называемом примиренческом треке, отказываться от нее нельзя. Тем более, что у Вашингтона и Исламабада имеются определенные инструменты "принуждения" участников внутриафганского конфликта к диалогу".

"Со своей стороны, подтверждаем готовность всячески содействовать процессу нацпримирения в ИРА, - подчеркнул дипломат. - В этой связи активизировали свои усилия по поиску общерегионального подхода к афганскому урегулированию. Этому, в частности, будут посвящены предстоящие 15 февраля в Москве региональные консультации в шестистороннем формате (Россия - Афганистан - Китай - Пакистан - Иран - Индия)".

 

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