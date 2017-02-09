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В МИД РФ призывают к наращиванию борьбы с наркотрафиком в Афганистане

Политика
9 февраля, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество столкнется с разрастанием наркотической угрозы со стороны Афганистана, если силовые структуры этого государства и поддерживающие их силы миссии НАТО не повысят эффективность борьбы с производством наркотиков. Об этом заявил в интервью ТАСС специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мировому сообществу необходимо наращивать борьбу с наркопроизводством и наркотрафиком внутри и вокруг Афганистана", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. "Если эффективность борьбы с производством наркотиков со стороны силовых структур Исламской республики Афганистан (ИРА) и поддерживающих их сил миссии НАТО не повысится, а пока она явно недостаточна, то нас неизбежно ожидает дальнейшее разрастание наркотической угрозы", - предупредил он.

В этом контексте Кабулов напомнил, что террористы в ИРА черпают ресурсы для продолжения своей деятельности в доходах от наркопроизводства. "К сожалению, пока это - "неиссякаемая чаша", - констатировал он.

Афганистан является безусловным мировым лидером по производству опиатов и героина. По официальным данным, в 2016 году в афганских провинциях было выращено более 4,8 тыс. тонн опиума. В 2015 году посевные площади опийного мака в ИРА составляли 183 тыс. гектаров.

 

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