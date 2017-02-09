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Медведев назначил Журавского статс-секретарем - замминистра культуры

Политика
9 февраля, 20:21 дата обновления: 9 февраля, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Журавского статс-секретарем - заместителем министра культуры РФ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Журавского Александра Владимировича статс- секретарем - заместителем министра культуры Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте распоряжения.

Журавский занимал пост заместителя министра культуры РФ с февраля 2015 года.

Статус статс-секретаря - заместителя министра в федеральном министерстве в РФ подразумевает, в частности обязанности по связям с Федеральным Собранием и другими государственными органами, а также с общественными организациями.

Как отметили в секретариате вице-премьера Ольги Голодец, курирующей, в том числе, вопросы культуры, на новой должности Журавский будет отвечать за четыре оргкомитета, где председателем является российский вице-премьер: Культурный форум, Конкурс им. Чайковского, Русские сезоны и Балетный конкурс Григоровича.

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