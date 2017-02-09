Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил факт сопровождения самолетами британских ВВС российских бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами, выразив недоумение, почему британская сторона считает такие действия "главной новостью дня". Об этом он заявил журналистам, комментируя сообщения СМИ Великобритании.

"Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 сегодня действительно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут их полета проходил через нейтральные воды в районе акватории Баренцева, Норвежского моря и Атлантического океана. Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78. На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня", - сказал Конашенков.

Ранее британское Минобороны сообщило, что по сигналу тревоги сегодня с авиабаз в Лоссимуте и Конингсби были подняты в воздух самолеты Typhoon для наблюдения за двумя российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160.

"Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других стран", - сказал Конашенков.