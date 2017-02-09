Группа депутатов Госдумы посетила Алеппо

ДАМАСК, 9 февраля. /ТАСС/. Члены депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии посетили Алеппо и российскую авиабазу Хмеймим. Об этом журналистам рассказал по возвращении в Дамаск депутат Сергей Гаврилов.

"Мы посетили нашу авиабазу Хмеймим, побывали в Алеппо. Проведены очень содержательные встречи с руководством нашей базы, обсуждались вопросы активизации процессов примирения враждующих сторон, вопросы усиления точечной борьбы с террористами", - сказал Гаврилов.

Он также указал, что депутаты обсудили инцидент, связанный с гибелью турецких военнослужащих из-за несовершенства координации с турецкими военными. "Надеемся, что будут сделаны очень оперативные, эффективные выводы, связанные с повышением взаимодействия российской и турецкой сторон на поле сражений, чтобы исключить повторения такого в будущем и усилить взаимодействие авиации России и Турции в борьбе с террористами", - указал депутат.