Группа депутатов Госдумы посетила Алеппо

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ДАМАСК, 9 февраля. /ТАСС/. Члены депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии посетили Алеппо и российскую авиабазу Хмеймим. Об этом журналистам рассказал по возвращении в Дамаск депутат Сергей Гаврилов.
"Мы посетили нашу авиабазу Хмеймим, побывали в Алеппо. Проведены очень содержательные встречи с руководством нашей базы, обсуждались вопросы активизации процессов примирения враждующих сторон, вопросы усиления точечной борьбы с террористами", - сказал Гаврилов.
Он также указал, что депутаты обсудили инцидент, связанный с гибелью турецких военнослужащих из-за несовершенства координации с турецкими военными. "Надеемся, что будут сделаны очень оперативные, эффективные выводы, связанные с повышением взаимодействия российской и турецкой сторон на поле сражений, чтобы исключить повторения такого в будущем и усилить взаимодействие авиации России и Турции в борьбе с террористами", - указал депутат.