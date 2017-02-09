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Саблин: 19 детей из Алеппо нуждаются в транспортировке в Москву для лечения

Политика
9 февраля, 23:43 дата обновления: 10 февраля, 0:01 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 9, февраля. /ТАСС
Координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии подчеркнул, что некоторые из маленьких пациентов нуждаются в протезировании и операциях
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ДАМАСК, 9 февраля. /ТАСС/. Девятнадцать детей из Алеппо нуждаются в получении квалифицированной медицинской помощи в Москве. Об этом журналистам по итогам поездки в Алеппо заявил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"В Центре по примирению сторон к нам обратились с просьбой направить 19 детей на лечение в Россию. Думаю, что совместно с Минобороны и Минздравом нам удастся это сделать", - сказал Саблин.

По его словам, некоторые из маленьких пациентов нуждаются в протезировании и операциях.

"Мы не сомневаемся, что Минздрав предоставит возможность для лечения этих детей. С Минобороны надо договориться, чтобы доставить этих детей в Россию. Хотелось бы, чтобы ситуацию уже сейчас начали решать", - заключил Саблин.

Саблин также заявил, что восстановление Восточного Алеппо идет полным ходом.

"Восстановление идет в плановом порядке, дороги свободны, завалы очищены. Мы встретили много людей с лепешками, сделанным из нашей (российской) муки. Там начинается мирная жизнь, работает транспорт, и, как ни странно, город очень чистый", - сказал Саблин.

В свою очередь, депутат Александр Ющенко, также входящий в группу, обратил внимание, что "в Восточном Алеппо работают небольшие предприятия, автомобильные цеха".  "Везде видны надписи "Мин нет" на английском и русском языках", - рассказал он.

"В Восточном Алеппо абсолютно спокойно и есть ощущение безопасности", - подчеркнул Ющенко.

По словам Саблина, от тысячи до двух тысяч боевиков уничтожены в Сирии за январь текущего года. 

"Мы беседовали с представителями сирийской армии. И по итогам беседы, по нашим оценкам, за январь в Сирии уничтожено от одной тысячи до двух тысяч террористов", - сказал Саблин.

Он также подчеркнул, что члены депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии передали сегодня подарки учащимся одной из школ Алеппо.

В делегацию также входят депутаты Александр Ющенко и Сергей Гаврилов.

"Мы посетили школу в Алеппо и передали подарки детям. В основном это - школьные принадлежности, игрушки и сладости", - рассказал Саблин.

По его словам, школа была частично разрушена во время оккупации Алеппо террористами. В ней располагались госпиталь и склады с оружием.

Депутат выразил мнение, что в Восточном Алеппо на сегодняшний день остается около 400 тысяч жителей.

"Видно, что боевикам нанесено серьезное поражение. Даже ИГИЛ (прежняя аббревиатура запрещенной в РФ организации "Исламское государство") уже не то - это уже чувствуется. Все жители отмечают очень эффективную деятельность ВКС России", - указал Саблин.

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