Саблин: 19 детей из Алеппо нуждаются в транспортировке в Москву для лечения

10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир ПутинМеждународная панорама 10 февраля, 0:01
Фуркад заявил, что всегда будет помнить о допинговом нарушении ЛогиноваСпорт 9 февраля, 23:44
Шведские хоккеисты обыграли чехов в матче третьего этапа ЕвротураСпорт 9 февраля, 23:34
Баскетболист ЦСКА Теодосич сожалеет, что не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБСпорт 9 февраля, 23:21
Хоккеист сборной России Голышев назвал Капризова мастером с большой буквыСпорт 9 февраля, 23:20
ЦСКА победил "Црвену Звезду" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 9 февраля, 23:12
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистовСпорт 9 февраля, 23:08
Берлинский кинофестиваль открылся фильмом "Джанго" Этьена КомараКультура 9 февраля, 23:06
Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезниСпорт 9 февраля, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДАМАСК, 9 февраля. /ТАСС/. Девятнадцать детей из Алеппо нуждаются в получении квалифицированной медицинской помощи в Москве. Об этом журналистам по итогам поездки в Алеппо заявил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
"В Центре по примирению сторон к нам обратились с просьбой направить 19 детей на лечение в Россию. Думаю, что совместно с Минобороны и Минздравом нам удастся это сделать", - сказал Саблин.
По его словам, некоторые из маленьких пациентов нуждаются в протезировании и операциях.
"Мы не сомневаемся, что Минздрав предоставит возможность для лечения этих детей. С Минобороны надо договориться, чтобы доставить этих детей в Россию. Хотелось бы, чтобы ситуацию уже сейчас начали решать", - заключил Саблин.
Саблин также заявил, что восстановление Восточного Алеппо идет полным ходом.
"Восстановление идет в плановом порядке, дороги свободны, завалы очищены. Мы встретили много людей с лепешками, сделанным из нашей (российской) муки. Там начинается мирная жизнь, работает транспорт, и, как ни странно, город очень чистый", - сказал Саблин.
В свою очередь, депутат Александр Ющенко, также входящий в группу, обратил внимание, что "в Восточном Алеппо работают небольшие предприятия, автомобильные цеха". "Везде видны надписи "Мин нет" на английском и русском языках", - рассказал он.
"В Восточном Алеппо абсолютно спокойно и есть ощущение безопасности", - подчеркнул Ющенко.
По словам Саблина, от тысячи до двух тысяч боевиков уничтожены в Сирии за январь текущего года.
"Мы беседовали с представителями сирийской армии. И по итогам беседы, по нашим оценкам, за январь в Сирии уничтожено от одной тысячи до двух тысяч террористов", - сказал Саблин.
Он также подчеркнул, что члены депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии передали сегодня подарки учащимся одной из школ Алеппо.
В делегацию также входят депутаты Александр Ющенко и Сергей Гаврилов.
"Мы посетили школу в Алеппо и передали подарки детям. В основном это - школьные принадлежности, игрушки и сладости", - рассказал Саблин.
По его словам, школа была частично разрушена во время оккупации Алеппо террористами. В ней располагались госпиталь и склады с оружием.
Депутат выразил мнение, что в Восточном Алеппо на сегодняшний день остается около 400 тысяч жителей.
"Видно, что боевикам нанесено серьезное поражение. Даже ИГИЛ (прежняя аббревиатура запрещенной в РФ организации "Исламское государство") уже не то - это уже чувствуется. Все жители отмечают очень эффективную деятельность ВКС России", - указал Саблин.