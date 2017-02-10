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Медведев обсудит с президентом Словении совместные проекты в сферах экономики и культуры

Политика
10 февраля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
В ходе визита словенского лидера также пройдет российско-словенский бизнес-форум, в котором примут участие представители ведущих энергетических, телекоммуникационных и транспортных компаний двух стран
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу в Москве встречу с президентом Словении Борутом Пахором, который будет находиться в России 10-12 февраля с официальным визитом.

Как сообщил сотрудник аппарата правительства РФ, на встрече "предполагается обсудить текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, совместные проекты в промышленности, на транспорте и в других отраслях".

Да этого в пятницу у Пахора пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе визита словенского лидера намечается также проведение российско-словенского бизнес-форума "Взгляд в будущее: новые возможности сотрудничества с Европой", в котором, по словам представителя кабмина РФ, примут участие представители ведущих энергетических, телекоммуникационных и транспортных компаний двух стран. На 11-12 февраля запланировано посещение Пахором Санкт-Петербурга, где состоится его встреча с губернатором северной столицы Георгием Полтавченко, посещение Государственного Эрмитажа и беседа с его генеральным директором Михаилом Пиотровским.

Российско-словенские контакты

Медведев посещал Словению в июле 2015 года, по итогам встреч с руководством этой страны тогда был подписан весомый пакет двусторонних договоренностей. Кроме того, в феврале 2016 года состоялась беседа российского премьера с президентом Словении "на полях" Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В июле прошлого года эту республику посещал с рабочим визитом президент РФ Владимир Путин, который, помимо двусторонних переговоров, принял участие в торжественной церемонии по случаю 100-летия возведения Русской часовни под перевалом Вршич и в открытии в центре Лубляны памятника всем российским и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы двух мировых войн.

В ноябре 2016 года в Любляне состоялось очередное заседание межправительственной комиссии России и Словении по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Там, в частности, была актуализирована программа реализации двустороннего меморандума о важных проектах, которая теперь насчитывает 33 пункта, 15 из которых находятся в стадии осуществления, 12 отнесены к категории потенциальных и шесть выполнены. Следующую встречу межправкомиссии "предполагается созвать в России во второй половине 2017 г.", сообщил сотрудник аппарата кабмина РФ. Кроме того, осуществляются контакты на уровне отдельных министерств двух стран.

Экономические и культурные связи

После падения в 2015 году уровня российско-словенского товарооборота, в 2016 году этот показатель стабилизировался, "причем российский экспорт вырос на 60%", отметил сотрудник кабмина РФ. По его словам, продолжают развиваться совместные инвестиционные проекты России и Словении, успешно осуществляется сотрудничество в энергетике, расширяются связи между отдельными регионами.

Налажены также продуктивные контакты в гуманитарной сфере. В частности, в минувшем году было подписано совместное заявление о проведении в 2017-2018 гг. перекрестных Сезонов российской культуры в Словении и словенской культуры в России. В рамках масштабной военно- мемориальной работы был создан российско-словенский организационный комитет по формированию исследовательского центра на базе Музея Второй мировой войны в словенском Мариборе.

Развивается также сотрудничество между вузами двух стран, причем в Словении "отмечается рост интереса к изучению русского языка и литературы". В ноябре 2016 года между МГУ им. М.В. Ломоносова и Приморским университетом города Копер было подписано соглашение, предусматривающее создание на базе словенского вуза научно-образовательного центра "Ломоносов". Набор студентов из России, Словении и стран юго-восточной Европы предполагается начать в 2017/2018 учебном году.

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