Российские дипломаты отметят свой профессиональный праздник

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В России сегодня в 15-й раз в современной истории страны отмечается День дипломатического работника, установленный Указом президента от 31 октября 2002 года. Выбор даты исторически обусловлен: на 10 февраля 1549 года приходится первое письменное упоминание о Посольском приказе, когда царь Иван Грозный поручил думному дьяку Ивану Висковатому "посольское дело вести".

В настоящее время дипломатическое ведомство работает в совершенно иной международной обстановке. "Международные отношения не становятся проще, к сожалению, а глобальные вызовы - менее острыми. На переломном этапе мирового развития усиливается конкуренция во всех областях, - констатировали на Смоленской площади. - Очаги конфликтов сливаются в масштабные зоны нестабильности".

Вопреки всем сложностям, отмечают Москве, позиции страны на мировой арене укрепляются. Россия эффективно участвует в формировании глобальной повестки дня, утверждается в статусе одного из ключевых гарантов стабильности и безопасности.

Дипломатия вчера, сегодня, завтра

У отечественной "иностранной службы" богатая история. Стоит упомянуть визит в Константинополь в 838 году, когда Русь была впервые представлена при дворе византийского императора как самостоятельное государство. В числе других славных страниц - и "великое посольство" Петра Великого 1697 - 1698 годов.

Впервые нынешнее название - Министерство иностранных дел - появилось в сентябре 1802 года, глава ведомства именовался канцлером и был вторым после императора лицом государства. Многим победам на внешнеполитическом поприще, а также разработке принципов ведения переговоров страна обязана канцлеру Александру Горчакову - выпускнику "первого созыва" прославленного Царскосельского лицея. Горчаков после Крымской войны (1853-1856 годы) сумел вывести Россию из международной изоляции и вернул ей позиции военной морской державы.

С дипломатической службой связаны и другие прославленные имена - Афанасия Ордина-Нащокина, наркома Георгия Чичерина, министра Андрея Громыко.

Дипслужба не раз меняла свое название - коллегия, министерство, наркомат, вновь министерство, но принципы всегда оставались неизменными - служение стране, отстаивание интересов Отечества, порой с реальным риском для жизни. Увы, не обходится без потерь. 19 декабря 2016 года на боевом посту от подлых выстрелов в спину погиб посол России в Анкаре Андрей Карлов, удостоенный посмертно звания Героя России. Совсем недавно безвременно ушел из жизни посол в Индии Александр Кадакин.

В этой мирной профессии приходится постоянно помнить о безопасности, хотя бы потому, что далеко не всем нравится независимая, многовекторная внешняя политика России. По словам первого заместителя министра иностранных дел Владимира Титова, по поручению главы государства подготовлен целый комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности загранучреждений РФ. В интервью "Российской газете" Титов также сообщил, что целый ряд стран выделил российским послам личное вооруженное сопровождение.

Нынешний праздник дипведомство встречает с обновленной "Концепцией внешней политики" от 30 ноября 2016 года. Среди основополагающих задач в документе, в частности, значатся обеспечение национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности страны, создание благоприятных условий для устойчивого роста экономики, укрепление международного мира и стабильности.

Напутствия президента

Президент России Владимир Путин 30 июня прошлого года выступил в МИД на совещании послов и постоянных представителей. Как заявил глава государства, предотвратить дальнейший рост конфликтного потенциала могло бы создание общей системы безопасности, когда интересы одних стран в этой сфере не обеспечивались бы за счет других. "Убежден, избежать опасных срывов, неконтролируемого развития ситуации можно только на основе диалога и взаимодействия, - заявил президент. - Очевидно, что мир все более взаимозависим и вызовы перед всеми государствами являются значительной частью общими".

Российский лидер коснулся тогда и отношений с США, отметив, что главный принцип выстраивания отношений с Вашингтоном, как и с другими столицами - равноправие и взаимное уважение.

Разумеется, сейчас все внимание в мире приковано к вопросу будущего российско-американского диалога. Москва неоднократно заявляла, что будет судить по конкретным делам новой администрации в Белом доме.

Другой немаловажный аспект - экономические интересы России. Владимир Путин на совещании послов призвал "повысить отдачу" в части работы по экономическим направлениям. "(Необходимо) на деле помогать отечественному бизнесу продвигать за рубежом передовые российские разработки, выводить высокотехнологичную продукцию на региональные и глобальные рынки, заимствовать лучшие зарубежные изобретения и технологии, формы, способы и методы управления", - поручил президент.

Программа мероприятий

По случаю профессионального праздника министр иностранных дел России Сергей Лавров возложит в пятницу в здании на Смоленской площади цветы к памятным доскам с именами советских дипломатов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, коллег, погибших при исполнении служебного долга, в годы сталинских репрессий. В городах России и за рубежом почтят память видных российских дипломатов. Торжественные собрания и мероприятия, праздничные концерты состоятся в диппредставительствах.

В честь Андрея Карлова пройдет церемония гашения марки.

Зачастую работа дипломата скрыта от посторонних глаз, об успехах не всегда можно заявить во всеуслышание. Лучшим подарком к празднику, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, был бы полный мир во всем мире, хотя бы на день.