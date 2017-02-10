Лавров: развитие конструктивных связей способно принести реальную пользу народам РФ и США

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, а также оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям".

"Со своей стороны готовы работать с администрацией Дональда Трампа по всей повестке дня российско-американских отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул министр.

"Исходим из того, что развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире", - отметил Лавров.