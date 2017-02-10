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Лавров: развитие конструктивных связей способно принести реальную пользу народам РФ и США

Политика
10 февраля, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Министр иностранных дел РФ сообщил, что Москва готова работать с американской администрацией по всей повестке дня отношений двух стран на основе равноправия и взаимного уважения
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, а также оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Известиям".

"Со своей стороны готовы работать с администрацией Дональда Трампа по всей повестке дня российско-американских отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул министр.

"Исходим из того, что развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире", - отметил Лавров.

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