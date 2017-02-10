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Лавров: НАТО обсуждает развертывание военных контингентов в Болгарии и Румынии

Политика
10 февраля, 0:35 UTC+3 МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
По словам министра иностранных дел РФ, проводимые альянсом действия в прилегающих к российским границам регионах носят провокационный характер
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. НАТО ведет дискуссии о возможности развертывания военных контингентов в Болгарии и Румынии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Известия".

"Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер, - констатировал министр. - Это и упомянутое развертывание дополнительных военных контингентов блока в Польше и Прибалтике - причем уже ведутся дискуссии о возможности аналогичных присутствий союзников на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии. И последовательная реализация отдельными странами-членами блока национальных планов по модернизации вооруженных сил и строительству новой военной инфраструктуры".

Лавров упомянул в этом контексте и существенный рост масштабов и количества натовских учений вблизи российских границ.

"Особое беспокойство вызывает продолжающееся строительство ПРО США в Европе, истинная антироссийская нацеленность которой у нас никогда не вызывала сомнений", - подчеркнул глава дипведомства.

"Таким образом, взятый в НАТО старый новый курс на сдерживание России, включая одностороннее решение о полной заморозке практического сотрудничества с нами по гражданской и военной линиям, ведет к росту недоверия и подрыву существующего баланса сил на европейском континенте", - отметил Лавров.

РФ способна обеспечить свою безопасность

Лавров сообщил, что Россия принимает меры по обеспечению надежной защиты границ и нейтрализации существующих угроз.

По его словам, российская сторона ведет "плотный мониторинг текущей и перспективной военно-политической ситуации в Европе". "Будем придерживаться комплексного подхода, направленного на обеспечение надежной защиты границ и национальных интересов Российской Федерации, - заверил министр. - Соответствующим образом выстраивается и российская ответная линия на возникающие риски, предпринимаются шаги по нейтрализации потенциальных и реальных угроз".

"Россия - страна мирная. Но наше миролюбие основано на способности обеспечить безопасность Родины в любой ситуации", - подчеркнул Лавров.

Москва, отметил он, последовательно выступает "за скорейшую деэскалацию военно-политической ситуации в Европе". "Обратили внимание, что в одном из своих недавних интервью генсекретарь (НАТО) Йенс Столтенберг, наконец, признал, что Россия не представляет непосредственной угрозы для НАТО. Хотелось бы надеяться, что в конечном итоге возобладает здравый смысл и запугивание "угрозой с Востока" в угоду политической конъюнктуре уйдет в прошлое", - добавил глава МИД РФ.

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Отношения России и НАТО
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