Лавров: в диалоге правительства Сирии и сирийских курдов есть конструктивные подвижки

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Диалог правительства Сирии и сирийских курдов развивается, в нем есть конструктивные подвижки, в прошлом году состоялось четыре раунда таких переговоров. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Российская сторона прилагает усилия по налаживанию взаимопонимания между правительством САР и сирийскими курдами в интересах сохранения единой Сирии, - сказал Лавров. - В июне-декабре 2016 года при российском посредничестве состоялись четыре раунда таких контактов, в ходе которых сирийская правительственная делегация вела прямой или опосредованный диалог с представителями политических и общественных структур сирийских курдов, в том числе, когда возникала такая необходимость, - с руководством курдских отрядов самообороны".
Москва, продолжил министр, считает такой межсирийский диалог полезным. "Отмечаем наличие серьезного потенциала для достижения договоренностей, о чем свидетельствует значительное число точек соприкосновения в позициях сторон и конструктивные подвижки, которые мы наблюдаем в последнее время", - добавил он.
По словам главы МИД РФ, курдский вопрос "является стержневым для сохранения сирийской государственности и перспектив всеобъемлющей стабилизации на Ближнем Востоке". "Наша плотная вовлеченность в дела региона, продиктованная интересами восстановления там стабильности и искоренения очага международного терроризма, предполагает продолжение усилий по содействию поискам необходимых компромиссов, которые позволили бы всем этноконфессиональным группам сирийского населения жить в мире и согласии и чувствовать себя комфортно в единой стране", - сказал Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что только сирийцам решать, в какой стране им жить и кому стоять во главе государства, эта линия России не подлежит конъюнктурным изменениям.
"Единогласно принятая резолюция 2254 СБ ООН остается ключевым элементом международно-признанной базы сирийского урегулирования, - сказал Лавров. - Она определяет приоритетные направления многосторонних усилий на сирийском направлении, придает международно-правовой вес коллективной работе по подготовке переговоров между правительством Сирии и всем спектром сирийской оппозиции".
Одновременно открывается путь к формированию широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН с опорой на всех, кто на земле противостоит террору, включая армию Сирии, добавил он.
"В резолюции СБ ООН 2254 отражен наш принципиальный подход к путям разблокирования сирийского кризиса, заключающийся в том, что только сирийский народ без вмешательства извне может определить свое будущее. Это в полной мере относится и к судьбе президента Сирии Башара Асада", - сказал министр.
"Наша линия не подлежит конъюнктурным изменениям, - подчеркнул Лавров. - Повторю - только гражданам САР решать, в какой стране им жить и кому стоять во главе государства".