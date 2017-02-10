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Лавров: в диалоге правительства Сирии и сирийских курдов есть конструктивные подвижки

Политика
10 февраля, 0:26 UTC+3 МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
По словам министра иностранных дел РФ, Москва продолжает придерживаться позиции, что только сирийский народ может решать, кто будет возглавлять страну
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Диалог правительства Сирии и сирийских курдов развивается, в нем есть конструктивные подвижки, в прошлом году состоялось четыре раунда таких переговоров. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Российская сторона прилагает усилия по налаживанию взаимопонимания между правительством САР и сирийскими курдами в интересах сохранения единой Сирии, - сказал Лавров. - В июне-декабре 2016 года при российском посредничестве состоялись четыре раунда таких контактов, в ходе которых сирийская правительственная делегация вела прямой или опосредованный диалог с представителями политических и общественных структур сирийских курдов, в том числе, когда возникала такая необходимость, - с руководством курдских отрядов самообороны".

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Москва, продолжил министр, считает такой межсирийский диалог полезным. "Отмечаем наличие серьезного потенциала для достижения договоренностей, о чем свидетельствует значительное число точек соприкосновения в позициях сторон и конструктивные подвижки, которые мы наблюдаем в последнее время", - добавил он.

По словам главы МИД РФ, курдский вопрос "является стержневым для сохранения сирийской государственности и перспектив всеобъемлющей стабилизации на Ближнем Востоке". "Наша плотная вовлеченность в дела региона, продиктованная интересами восстановления там стабильности и искоренения очага международного терроризма, предполагает продолжение усилий по содействию поискам необходимых компромиссов, которые позволили бы всем этноконфессиональным группам сирийского населения жить в мире и согласии и чувствовать себя комфортно в единой стране", - сказал Сергей Лавров.

Только сирийцам решать, кто будет возглавлять Сирию

Лавров подчеркнул, что только сирийцам решать, в какой стране им жить и кому стоять во главе государства, эта линия России не подлежит конъюнктурным изменениям.

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"Единогласно принятая резолюция 2254 СБ ООН остается ключевым элементом международно-признанной базы сирийского урегулирования, - сказал Лавров. - Она определяет приоритетные направления многосторонних усилий на сирийском направлении, придает международно-правовой вес коллективной работе по подготовке переговоров между правительством Сирии и всем спектром сирийской оппозиции".

Одновременно открывается путь к формированию широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН с опорой на всех, кто на земле противостоит террору, включая армию Сирии, добавил он.

"В резолюции СБ ООН 2254 отражен наш принципиальный подход к путям разблокирования сирийского кризиса, заключающийся в том, что только сирийский народ без вмешательства извне может определить свое будущее. Это в полной мере относится и к судьбе президента Сирии Башара Асада", - сказал министр.

"Наша линия не подлежит конъюнктурным изменениям, - подчеркнул Лавров. - Повторю - только гражданам САР решать, в какой стране им жить и кому стоять во главе государства".

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