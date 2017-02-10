Лавров: навязывать Ливии готовые решения по урегулированию кризиса контрпродуктивно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ливийцы должны сами решать судьбу своей страны, навязывать им готовые решения контрпродуктивно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном газетой "Известия" интервью.

"Очевидно, что решать судьбу страны должны сами ливийцы, - отметил он. - Попытки навязывать им готовые решения считаем контрпродуктивными. Вместе с тем необходимо продолжать кропотливую системную работу с обоими центрами силы в Ливии - и с Триполи, и с их оппонентами в Тобруке, подталкивая к преодолению внутренних разногласий, поиску взаимоприемлемых решений по всем спорным вопросам и параметрам национального примирения. Именно такую сбалансированную линию будем и впредь последовательно проводить".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "сохранение суверенитета и территориальной целостности" Ливии является для России безусловным приоритетом. "Заинтересованы в том, чтобы Ливия как можно скорее вышла из затянувшегося кризиса, вновь стала процветающим государством, опирающимся на крепкие государственные институты, дееспособную армию и силы правопорядка, восстановила статус важного игрока на региональной арене", - добавил он.

Схиратское соглашение не выполняется

Министр обратил внимание на то, что Россия приветствовала подписание в марокканском городе Схирате в декабре 2015 года политического Соглашения по параметрам национального примирения и поддержала принятие резолюции 2259 СБ ООН, закрепившей схиратские договоренности в качестве ключевого элемента урегулирования ливийского кризиса. "Именно с нашей подачи в нее были внесены положения, обеспечивающие инклюзивный характер политпроцесса", - напомнил он.

"С тех пор прошло больше года, однако ситуация к лучшему не изменилась, - констатировал Лавров. - Созданные на основе Схиратского соглашения президентский совет и правительство национального согласия так и не смогли начать полноценно работать. Не выполнены и определенные схиратской дорожной картой главные задачи переходного периода - не завершена работа над текстом конституции, не проведены всеобщие выборы, по итогам которых должны были быть сформированы постоянные органы власти. При этом палата депутатов в Тобруке отказывается признавать кабинет министров в связи с тем, что в нем не представлены все ливийские политические силы".

Паралич власти преодолим

"Противостояние между Триполи и Тобруком привело к фактическому параличу всей системы управления, - указал российский министр. - Вследствие этого усугубляются социально-экономические проблемы.

На фоне вакуума власти в некоторых районах сохраняется присутствие ИГИЛ (прежнее название террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС), не снижается активность связанных с ними местных экстремистских группировок. Убеждены, что решить проблему удастся только в том случае, если к работе органов власти на всех уровнях будут привлечены представители широкого спектра общественно-политических сил, племенных и региональных групп".

По словам Лаврова, российская сторона постоянно говорит о важности налаживания конструктивного диалога и западным партнерам, и спецпредставителю генерального секретаря ООН по Ливии Мартину Коблеру, и самим ливийцам - тому же Халифе Хафтару, находившемуся в Москве в ноябре 2016 года, а также председателю Палаты представителей Ливии Акиле Салеху Исе, который приезжал в РФ в декабре прошлого года. В аналогичном ключе, сообщил он, ведется работа и с властями в Триполи.