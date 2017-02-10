Матвиенко: Россия является одним из ключевых игроков на международной арене

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия является одним из ключевых игроков на международной арене, без которого невозможно решать проблемы, возникающие перед международным сообществом. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поздравляя дипломатических работников с их профессиональным праздником.

"Все больше признаков понимания того, что без реального участия нашей страны невозможно решение ключевых вопросов современности. Таких, как выстраивание нового, справедливого мирового порядка, обеспечение равной безопасности для всех, разгром международного терроризма, преодоление вызовов и угроз в глобальной экономике", - написала она в своем блоге.

По словам Матвиенко, российские дипломаты сегодня работают в нелегких условиях, в чем-то даже более сложных, чем в период холодной войны. "Задача дипломатов - не только предотвращение конфликтов, но и создание внешних условий, благоприятствующих развитию страны, ее оптимальному участию в международном разделении труда, формирование правдивого образа России за рубежом. Считаю, есть все основания заявить, что российские дипломаты успешно выполняют эту работу", - отметила спикер.

Сотрудникам МИД РФ, добавила сенатор, приходится ежедневно в острых и напряженных дискуссиях отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Матвиенко подчеркнула, что благодаря их усилиям попытки изолировать Россию, "перевести нас в категорию периферийных государств полностью провалились".

При этом спикер выразила уверенность, что было бы ошибкой "не замечать появления признаков того, что международное сообщество, народы планеты устали от конфронтации, неопределенности будущего". "Это открывает российской внешней политике, российским дипломатам возможности, которых еще недавно не было", - заключила парламентарий.