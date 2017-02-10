Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: Россия является одним из ключевых игроков на международной арене

Политика
10 февраля, 1:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Поздравляя дипломатов спикер Совфеда подчеркнула, что благодаря их усилиям попытки изолировать Россию провалились
Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия является одним из ключевых игроков на международной арене, без которого невозможно решать проблемы, возникающие перед международным сообществом. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поздравляя дипломатических работников с их профессиональным праздником.

"Все больше признаков понимания того, что без реального участия нашей страны невозможно решение ключевых вопросов современности. Таких, как выстраивание нового, справедливого мирового порядка, обеспечение равной безопасности для всех, разгром международного терроризма, преодоление вызовов и угроз в глобальной экономике", - написала она в своем блоге.

По словам Матвиенко, российские дипломаты сегодня работают в нелегких условиях, в чем-то даже более сложных, чем в период холодной войны. "Задача дипломатов - не только предотвращение конфликтов, но и создание внешних условий, благоприятствующих развитию страны, ее оптимальному участию в международном разделении труда, формирование правдивого образа России за рубежом. Считаю, есть все основания заявить, что российские дипломаты успешно выполняют эту работу", - отметила спикер.

Сотрудникам МИД РФ, добавила сенатор, приходится ежедневно в острых и напряженных дискуссиях отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Матвиенко подчеркнула, что благодаря их усилиям попытки изолировать Россию, "перевести нас в категорию периферийных государств полностью провалились".

При этом спикер выразила уверенность, что было бы ошибкой "не замечать появления признаков того, что международное сообщество, народы планеты устали от конфронтации, неопределенности будущего". "Это открывает российской внешней политике, российским дипломатам возможности, которых еще недавно не было", - заключила парламентарий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
5
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
6
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама