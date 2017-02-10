Посол РФ: Москва готова продолжать сотрудничество с голландской прокуратурой по MH17

ГААГА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия готова продолжать сотрудничество с голландской стороной по MH17 и надеется, что следствие позволит установить реальные причины случившейся трагедии. Об этом заявил в четверг вечером в беседе с корр. ТАСС российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Отвечая на вопрос о том, обращалась ли международные следователи за помощью к России для расшифровки первичных радиолокационных данных, дипломат сказал, что обычно подобные запросы направляются голландской стороной в посольство Нидерландов в Москве, которое, затем, передает документы в установленном порядке в МИД РФ. "Думаю, что так будет и в этот раз, - подчеркнул он. - Хочу только напомнить, что каждый раз, когда голландская сторона обращалась к нам, мы самым внимательным образом относились к этим запросам".

"В прошлом году делегация голландской прокуратуры посетила Москву, провела встречи на достаточно высоком уровне и получила необходимые разъяснения, - напомнил Шульгин. - Как мы поняли, после возвращения в Гаагу делегация была удовлетворена теми контактами, которые имели место".

"Мы и сейчас готовы взаимодействовать открыто, подтверждаем, что каждый раз, когда у нас появляются какие-то дополнительные материалы, мы готовы их передавать, - продолжил он. - Именно руководствуясь этой логикой, мы передали голландской стороне в октябре прошлого года обнаруженные первичные радиолокационные данные. Эти данные ценны тем, что отражают реальную обстановку на момент событий. И судя по этим данным, не видно никакого следа ракеты, подлетающей к самолету со стороны территории, находившейся в то время под контролем донбасских ополченцев".

Данные были переданы более трех месяцев назад, заметил посол, "а совсем недавно голландские коллеги сообщили о том, что они не могут прочитать их ввиду того, что они записаны в другом формате". "Мы готовы им помочь, но встает вопрос, нужно ли было ждать три или четыре месяца для того, чтобы убедиться в том, что это не тот формат, - сказал Шульгин. - Это наводит на мысль об оперативности рассмотрения вопросов. Но, повторяю, мы готовы работать и дальше и надеемся на то, что следствие будет всесторонним, объективным и позволит установить реальные причины случившейся трагедии".

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Сразу после крушения появились версии о том, что его могла сбить одна из сторон конфликта на востоке Украины.