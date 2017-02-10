Посол РФ: Россия и Армения начали процедуры по переходу к поездкам по внутренним паспортам

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Армения начали процедуры по реализации соглашения от 24 января 2017 года, предусматривающего переход к режиму поездок по внутренним паспортам. Об этом заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин в интервью ТАСС.

"Сроки начала реализации достигнутых договоренностей зависят от обоюдного выполнения предусмотренных международным правом внутригосударственных процедур, - сказал он. - Соответствующие рабочие поручения уже даны уполномоченным органам обеих сторон".

"Переход на новый режим взаимных поездок, как ожидается, повлечет ощутимое увеличение турпотока из России в Армению и будет способствовать дальнейшему культурному взаимообогащению двух братских народов", - добавил дипломат.

24 января премьер-министры России и Армении Дмитрий Медведев и Карен Карапетян подписали соглашение, которое позволит россиянам посещать Армению по внутренним паспортам. Точные сроки перехода к новому режиму поездок названы не были.

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