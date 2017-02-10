Посол РФ: Москва будет помогать сближению Еревана и Баку для урегулирования в Карабахе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит предпринимать шаги для сближения позиций Армении и Азербайджана в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Армении Иван Волынкин.

"После четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, которую, обращаю ваше внимание, удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России, странами-сопредседателями (РФ, США и Франция - прим. ТАСС) был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации", - отметил он, напомнив о проведении саммитов в Вене и Санкт- Петербурге.

"К сожалению, до настоящего момента достигнутые при международном посредничестве договоренности, в том числе о создании механизма расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, так пока и не реализованы", - подчеркнул Волынкин.

Более того, обратил внимание он, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана. "Тогда погибли армянские военнослужащие, один из нападавших азербайджанских солдат был убит на территории Армении", - констатировал дипломат.

"В целом Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье. Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по МГ (минской группе ОБСЕ) будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон", - заверил он.

В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон в ночь на 2 апреля 2016 года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего участники конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.