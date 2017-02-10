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Посол РФ: Москва не ждет смены курса внешней политики Еревана после выборов в парламент

Политика
10 февраля, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Выборы в Национальное собрание республики запланированы на апрель 2017 года
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия не ждет радикальной смены внешнеполитического курса Армении после выборов в Национальное собрание в апреле, несмотря на переход страны к парламентской модели правления. Об этом заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин в интервью ТАСС.

"Выборы, запланированные на 2 апреля 2017 года, представляются нам весьма интересными, так как Армения переходит к парламентской модели правления, - сказал он. - Согласно новому Избирательному кодексу страны, оппозиция должна занимать не менее одной трети мест в Нацсобрании".

"При этом важным моментом является гарантирование "стабильного большинства" в парламенте страны, которое должно обеспечивать непрерывность политического процесса в Армении, - отметил дипломат. - Принимая данные факты во внимание, мы не видим веских причин, чтобы Ереван радикально поменял свой внешнеполитический курс".

Предстоящие выборы будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления. Согласно поправкам к Конституции, новый армянский парламент будет сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе, по предвыборным спискам партий. Выборов по одномандатным мажоритарным избирательным округам больше не будет. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, в частности, повысить роль политических партий в делах страны.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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