Посол РФ: Москва не ждет смены курса внешней политики Еревана после выборов в парламент

Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
МХТ им. Чехова представляет спектакль "Дракон" по пьесе Шварца в постановке БогомоловаКультура 10 февраля, 2:09
Гендиректор ФК "Монако" Васильев дисквалифицирован на два матча за критику арбитраСпорт 10 февраля, 1:46
Матвиенко: Россия является одним из ключевых игроков на международной аренеПолитика 10 февраля, 1:31
CBS: жена Джорджа Клуни ждет двойнюКультура 10 февраля, 1:06
Испанское антидопинговое агентство проверило пробы 57 футболистов примеры в сезоне-2016/17Спорт 10 февраля, 1:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия не ждет радикальной смены внешнеполитического курса Армении после выборов в Национальное собрание в апреле, несмотря на переход страны к парламентской модели правления. Об этом заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин в интервью ТАСС.
"Выборы, запланированные на 2 апреля 2017 года, представляются нам весьма интересными, так как Армения переходит к парламентской модели правления, - сказал он. - Согласно новому Избирательному кодексу страны, оппозиция должна занимать не менее одной трети мест в Нацсобрании".
"При этом важным моментом является гарантирование "стабильного большинства" в парламенте страны, которое должно обеспечивать непрерывность политического процесса в Армении, - отметил дипломат. - Принимая данные факты во внимание, мы не видим веских причин, чтобы Ереван радикально поменял свой внешнеполитический курс".
Предстоящие выборы будут первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления. Согласно поправкам к Конституции, новый армянский парламент будет сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе, по предвыборным спискам партий. Выборов по одномандатным мажоритарным избирательным округам больше не будет. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, в частности, повысить роль политических партий в делах страны.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.