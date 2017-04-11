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Российские военные за сутки передали 6 тонн гуманитарных грузов населению Сирии

Политика
11 апреля, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
В районах города Алеппо жителям передано 6 тонн питьевой бутилированной воды, а в населенный пункт Эль- Мшаирфа в провинции Латакия доставлена партия детской одежды
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, жители республики получили более 6 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается в бюллетене Центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, - говорится в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 1915 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,1 тонны".

В районах города Алеппо жителям передано 6 тонн питьевой бутилированной воды, а в населенный пункт Эль- Мшаирфа в провинции Латакия доставлена партия детской одежды.

Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся сирийцев. Международные организации продолжают оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Сирии.

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