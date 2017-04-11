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Москалькова призвала омбудсменов других стран осудить возможные новые санкции против РФ

Политика
11 апреля, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Уполномоченный по правам человека отметила, что перспектива ужесточения ограничений связана с позицией РФ по Сирии
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала своих коллег - омбудсменов из других стран - выступить против возможного введения новых санкций против России в связи с ее позицией по сирийскому вопросу. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского омбудсмена.

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Как отмечает Москалькова, "перспектива ужесточения санкций против России в связи с ее позицией по Сирии, с которой до сих пор действует договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный в 1980 году, вызывает недоумение".

"Единственными легитимными односторонними принудительными мерами являются санкции, одобренные Советом безопасности ООН, так как только они соответствуют духу и букве Устава ООН. Полагаю, что новый виток санкций явился бы свидетельством вопиющего нарушения прав граждан России, которые не имеют отношения к политическим позициям отдельных государств на мировой арене", - говорится в заявлении.

Москалькова подчеркивает, что, как уполномоченный по правам человека в РФ, не может остаться в стороне и призывает своих коллег-омбудсменов "выступить с осуждением применения санкций как инструмента политического давления на волю и свободу людей".

В заявлении указано, что Хельсинкский заключительный акт 1975 года, который подписали, в том числе, Великобритания и США, устанавливает, что государства - участники обязуются отказаться от "экономического или другого принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление другим государством-участником прав, присущих его суверенитету".

"Исхожу из того, что навязывание своей позиции путем оказания давления на другие страны, не считаясь с их мнением, сводит на нет всю систему ценностей в области прав человека, разработанную мировым сообществом, и девальвирует саму идею обеспечения прав человека", - подчеркивается в заявлении.

Обострение ситуации в Сирии

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью Си-эн-эн заявила, что американский президент Дональд Трамп намерен обсудить вопрос введения санкций в отношении России и Ирана за поддержку ими Башара Асада в Сирии.

Кроме того, газета The Times сообщала, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон потребует на встрече глав внешнеполитических ведомств Группы семи еще больше ужесточить санкции против России в ответ на последние события Сирии, если Москва не перестанет поддерживать Дамаск. По словам Джонсона, главы МИД рассмотрят возможность введения санкций в отношении высокопоставленных российских и сирийских военных.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Агентство Reuters со ссылкой на "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие "токсичный газ".

7 апреля Вооруженные силы США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

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Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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