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Комиссии Мосгордумы поддержали законопроект о реновации жилого фонда столицы

Политика
11 апреля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Срок подачи отзывов, предложений и замечаний от законодательных органов власти на данный проект установлен до 13 апреля
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по градостроительству, государственной собственности и землепользованию дали положительный отзыв на проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве". Об этом стало известно на совместном заседании двух комиссий.

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"Нам необходимо дать положительный отзыв на законопроект, поддержать его, и я как редактор буду готовить поправки, вносимые в текст до рассмотрения и голосования в первом чтении", - сказал председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Речь, по его словам, идет о ряде поправок, которые подготовили в столичном отделении партии "Единая Россия", они обсуждались во вторник на круглом столе в штаб-квартире отделения.

"Мы предлагаем рыночную компенсацию владельцам нежилых помещений (в домах, подлежащих сносу), если они не хотят получить равнозначное по метражу помещение в новом доме, отделку в предоставляемых переселенцам квартирах "под ключ". Также по итогам обсуждения я бы хотел еще внести предложение сделать закон более прозрачным и убрать избыточные положения, отсылочные нормы", - отметил Орлов.

Он пояснил, что закон должен быть "максимально прямого действия".

"Например, в законопроекте говорится о том, что жителям, которые пользовались муниципальным или государственным жильем, предоставляется новое жилье по договору соцнайма или в собственность. Мы считаем, здесь нужен только выбор жителя и не должно быть никаких дополнительных нормативных актов уровня субъекта", - заключил председатель комиссии.

Проект постановления Мосгордумы "Об отзыве на проект федерального закона № 120505-7" будет рассмотрен на заседании столичного парламента в среду 12 апреля. В целом срок подачи отзывов, предложений и замечаний от законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации на данный федеральный законопроект установлен до 13 апреля 2017 года.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. Списки территорий, которые попадут под программу реновации, будут определены к осени. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

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