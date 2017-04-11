Источник: слова Путина о возможных провокациях с химоружием в САР касаются Восточной Гуты

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заявление президента России Владимира Путина о возможных провокациях, связанных с якобы имеющемся в Сирии химическим оружием, касаются пригорода Дамаска Восточная Гута. Это пояснил ТАСС источник в Кремле.
"Когда президент говорил о готовящихся новых провокациях, речь шла о Восточной Гуте, южном пригороде Дамаска", - сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник глава президент РФ указал, что Москва знает о подготовке новых провокаций, связанных с химическим оружием в Сирии. "У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - заявил он.
Уже произошедший инцидент в провинции Идлиб президент РФ призвал тщательно расследовать.
"Считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его официально расследовали", - заявил он. "Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения", - добавил он.