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Источник: слова Путина о возможных провокациях с химоружием в САР касаются Восточной Гуты

Политика
11 апреля, 18:42 дата обновления: 11 апреля, 18:45 UTC+3
Президент РФ ранее призвал тщательно расследовать уже произошедший инцидент в провинции Идлиб
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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Заявление президента России Владимира Путина о возможных провокациях, связанных с якобы имеющемся в Сирии химическим оружием, касаются пригорода Дамаска Восточная Гута. Это пояснил ТАСС источник в Кремле.

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"Когда президент говорил о готовящихся новых провокациях, речь шла о Восточной Гуте, южном пригороде Дамаска", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник глава президент РФ указал, что Москва знает о подготовке новых провокаций, связанных с химическим оружием в Сирии. "У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - заявил он.

Уже произошедший инцидент в провинции Идлиб президент РФ призвал тщательно расследовать.

"Считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его официально расследовали", - заявил он. "Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения", - добавил он. 

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