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Министры обороны РФ и Ирана назвали действия США в Сирии способствующими активизации ИГ

Политика
11 апреля, 20:35 UTC+3 МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Сергей Шойгу и Хоссейн Дехган считают, что действия Вашингтона противоречат международному праву
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его иранский коллега Хоссейн Дехган обсудили по телефону ситуацию в регионе после ракетного удара США по Сирии и квалифицировали эти действия как противоречащие международному праву и способствующие активизации террористов. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

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"11 апреля по просьбе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Хоссейна Дехкана. Министры обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по аэродрому Шайрат. Стороны квалифицировали действия США как противоречащие международному праву, способствующие активизации ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) и других террористических организаций", - говорится в сообщении.

Министры также обсудили координацию действий в Сирии по дальнейшей борьбе с международным терроризмом, добавили в пресс-службе.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

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