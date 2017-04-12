Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чижов: Европа не будет участвовать в возможной военной операции США против КНДР

Политика
12 апреля, 1:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что у США есть еще союзники, помимо Европы, и выразил уверенность в том, что Япония и Южная Корея могут поддержать возможную операцию против КНДР
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Европа не будет участвовать в военной операции, которую США могут провести против КНДР. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Bullit Marquez
МИД РФ надеется на конструктивные переговоры с госсекретарем США Тиллерсоном
Пхеньян примет решительные меры в ответ на провокации Вашингтона
Авианосец США с ударной группой направится к берегам Корейского полуострова

"Участвовать в такой операции Европа не будет, это точно. Не поручусь за словесную поддержку, но материальная поддержка - вряд ли", - сказал он. Чижов также отметил, что у США есть другие союзники, помимо Европы, и выразил уверенность в том, что Япония и Южная Корея могут поддержать проведение возможной операции против КНДР.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) ранее подтвердило ТАСС движение тяжелого атомного авианосца ВМС США Carl Vinson  с кораблями сопровождения в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy  и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

Ранее американская телекомпания NBC сообщила, что Совет национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия ядерной угрозе, исходящей, по мнению Вашингтона, от КНДР. По данным телекомпании, представленные главе государства варианты включают возможность размещения части американского ядерного арсенала в Южной Корее, а также устранение лидера КНДР Ким Чен Ына. Еще один вариант действий предусматривает отправку на территорию КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения секретных операций, предполагающих диверсии и выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
Триумф “Ворчуна”
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": Алишер Усманов опроверг обвинения Навального
2
Трамп: России не стоило поддерживать Асада
3
"Известия": Минздрав РФ предлагает лишить безработных бесплатных полисов ОМС
4
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
СБ ООН проголосует по западному проекту резолюции по Сирии 12 апреля
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама