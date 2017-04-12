Чижов: Европа не будет участвовать в возможной военной операции США против КНДР

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Европа не будет участвовать в военной операции, которую США могут провести против КНДР. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Участвовать в такой операции Европа не будет, это точно. Не поручусь за словесную поддержку, но материальная поддержка - вряд ли", - сказал он. Чижов также отметил, что у США есть другие союзники, помимо Европы, и выразил уверенность в том, что Япония и Южная Корея могут поддержать проведение возможной операции против КНДР.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) ранее подтвердило ТАСС движение тяжелого атомного авианосца ВМС США Carl Vinson с кораблями сопровождения в сторону Корейского полуострова. В состав авианосной ударной группы, кроме авианосца, входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

Ранее американская телекомпания NBC сообщила, что Совет национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу возможные варианты противодействия ядерной угрозе, исходящей, по мнению Вашингтона, от КНДР. По данным телекомпании, представленные главе государства варианты включают возможность размещения части американского ядерного арсенала в Южной Корее, а также устранение лидера КНДР Ким Чен Ына. Еще один вариант действий предусматривает отправку на территорию КНДР бойцов американских и южнокорейских сил специального назначения для проведения секретных операций, предполагающих диверсии и выведение из строя ключевых объектов инфраструктуры.