Путин: доказательств применения сирийскими войсками химического оружия не существует

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Удар США по Сирии нарушил международное право, так как был совершен без доказательств применения Дамаском химического оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир", анонс которого опубликован на сайте телекомпании.

"Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, - все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать", - сказал он.

"Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Афганистан. Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в РФ) так же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", - добавил Путин.

Ранее президент России уже сравнивал ситуацию вокруг ударов США по Сирии с атакой на Ирак в 2003 году, когда под недоказанным предлогом обладания Багдадом химическим оружием была начата военная кампания Вашингтона.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.