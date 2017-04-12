Российские военные за сутки передали населению Сирии более 14 тонн гуманитарной помощи

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели семь гуманитарных акций в провинции Алеппо, жители республики получили более 14 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается в бюллетене Центра.
"В городе Алеппо в районах Аль Хамадания-4, Новый Алеппо, Аль-Басель-Шейх-Нажара, Халидия, Шейх-Максуд, Азиза и в населенном пункте Африн (провинция Алеппо) жителям передано 6 тонн питьевой бутилированной воды, а также 7,8 тонны продуктов питания (продуктовые наборы, горячая пища и хлеб), - отмечается в бюллетене. - За сутки гуманитарную помощь получил 4751 житель. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 14,1 тонны".
В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.