Посол РФ в Пекине: отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

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ПЕКИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Контакты России и Китая вышли на уровень, аналогов которому прежде не существовало. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
"Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень. Мы сохраняем интенсивный график контактов на высшем уровне", - отметил дипломат на презентации Забайкальского края в российской дипломатической миссии в Пекине.
Денисов напомнил, что лидеры РФ и Китая организуют совместные встречи по пять-шесть раз в год. Посол добавил, что такая тенденция сохранится и в текущем 2017 году, в частности, в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), прочих форматах международного и двустороннего взаимодействия.
"Плотность наших контактов зашкаливает", - подчеркнул дипломат. - Более 50 субъектов РФ связаны с КНР побратимскими отношениями, развиваются гуманитарные контакты".
Денисов заметил, что перспективы взаимодействия между Россией и Китаем крайне многообещающи, поскольку не в полной мере реализован потенциал сотрудничества в области транспорта, туризма, промышленной кооперации, сельского хозяйства, продовольствия, лесопромышленного комплекса, полезных ископаемых.