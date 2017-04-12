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В Москве 14 апреля пройдет трехсторонняя встреча глав МИД РФ, Ирана и Сирии

Политика
12 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, основное место на переговорах займет обсуждение военно-политической обстановки в Сирии
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Ирана и Сирии Сергей Лавров, Джавад Зариф и Валид Муаллем проведут совместную встречу в Москве 14 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"14 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча с участием глав внешнеполитических ведомств России, Сирии и Ирана", - сообщила дипломат.

По ее словам, основное место на переговорах займет обсуждение военно-политической обстановки в Сирии. "Участники встречи обсудят меры по трехсторонней координации с целью недопущения деградации ситуации и подрыва усилий по политическому урегулированию в Сирии в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска", - подчеркнула Захарова.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента страны Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

Предыдущая встреча глав МИД РФ, Сирии и Ирана в трехстороннем формате состоялась 28 октября 2016 года.

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Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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