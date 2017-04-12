Захарова: ситуация в Венесуэле вызывает тревогу, растет риск деструктивных сценариев

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия с тревогой следит за развитием ситуации в Венесуэле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"С тревогой следим за ситуацией в дружественной нам Венесуэле, где не прекращаются столкновения оппозиционно настроенных манифестантов с представителями сил правопорядка, даже несмотря на приближающиеся пасхальные праздники, - сказала она. - Не можем не отметить растущий риск реализации тех деструктивных сценариев, о которых мы уже неоднократно говорили, предостерегали, которые напоминают очень печальные события в Чили в 1970-х годах".

Дипломат отметила, что в этой ситуации озабоченность вызывает заявление представителя командования США о том, что "усугубление кризиса в Венесуэле может потребовать незамедлительного ответа на региональном уровне".

"Это еще больше добавляют нестабильности в этой стране. Это поощрение радикалов в Венесуэле к созданию нестабильности и нагнетанию силовой конфронтации", - указала Захарова.