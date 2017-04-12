Россотрудничество: ОБСЕ отметит в своем обзоре нарушение прав русскоязычных на Украине

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Представители ОБСЕ включат обращение киевской общественности в связи с нарушением русскоязычного населения в мониторинговый обзор по Украине. Об этом сообщили в Россотрудничестве.

"В Российском центре науки и культуры в Киеве состоялась встреча руководителей "Русского национально-культурного сообщества" (РЦНК), а также киевской общественности с представителями офиса верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, - информировали в агентстве. - Обсуждались вопросы, связанные с защитой прав и интересов русскоязычного населения Украины".

Представителям ОБСЕ, отметили в Россотрудничестве, было передано "коллективное обращение представителей украинской творческой интеллигенции, деятелей науки и культуры, журналистов с требованием обратить внимание на нарушения их прав, гарантирующих свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины".

"Внимание представителей ОБСЕ было также привлечено к произошедшему 8 апреля нападению на РЦНК в Киеве, которое было совершено представителями праворадикальных националистических организаций, - указали в агентстве. - Результатом нападения стал срыв международной гуманитарной акции "Тотальный диктант" и Всеукраинской конференции "К миру и созиданию через духовную культуру".

"Говоря о недопустимости противоправных действий, участники встречи обратили внимание собеседников на то, что подобного рода варварские проявления приобрели систематический характер, - указали в Россотрудничестве. - Представители ОБСЕ выразили готовность включить переданные материалы в мониторинговый обзор по Украине".