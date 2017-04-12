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Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии

Политика
12 апреля, 19:27 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Владимир Сафронков отметил, что британский постпред Мэттью Райкрофт вносит в Совет Безопасности конфронтационность и враждебность
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ООН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Великобритания боится сотрудничества России и США по Сирии и всеми силами пытается помешать такому взаимодействию. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

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Он обрушился с критикой на британского постпреда Мэттью Райкрофта, который в присутствии спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры обвинил Россию в "бессовестной поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада", назвав того "убийцей" и "преступником". При этом дипломат утверждал, что для РФ "еще не поздно изменить свой курс" и повлиять на Дамаск, добившись от него соблюдения режима прекращения огня.

Как отметил Сафронков, выступление Райкрофта "показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить усилия" де Мистуры, "не дать развиваться политическому процессу" и "принести в Совет Безопасности конфронтационность и враждебность". "А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано", - сказал дипломат. Он потребовал от британского коллеги "не отводить глаза", когда к нему обращаются.

"Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!", - потребовал Сафронков.

По его словам, британский дипломат в ходе своего выступления "ничего не сказал о политическом процессе" и вместо этого предъявлял "оскорбительные требования" к России, Ирану и Турции, которые являются гарантами режима прекращения огня в Сирии. Зампостпреда РФ при ООН обратил внимание, что Париж и Лондон тем временем принимают у себя принимают незаконные вооруженные группировки, "многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке, теракты совершают в православных соборах в Вербное воскресенье". "Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях", - заключил Сафронков.

Он призвал западные страны отказаться от "гордыни и высокомерия", а также задуматься о будущем Сирии, которую необходимо сохранить в качестве единого и светского государства. По его словам, Россия ответственно подходит к своим обязательствам по поддержанию режима прекращения огня в Сирии. "Но вы должны пройти свою часть пути", - указал дипломат. Он также напомнил о предложении РФ создать коалицию по разминированию Сирии, назвав "шантажом" заявления западных партнеров о том, что сначала надо сменить режим в Дамаске.

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