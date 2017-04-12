Лавров: Москва подтвердила нацеленность на снятие проблем в отношениях с Вашингтоном

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия подтвердила нацеленность на снятие проблем в отношениях с США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы, - сказал Лавров. - Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены".

Россия и США подтвердили общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

"Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, - отметил он. - Это - тема, которую наши президенты обсуждали в ходе своих нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро. Еще раз подчеркну, наша решимость добиться полного уничтожения и разгрома террористов остается общей и остается в силе, и сегодня это подтвердилось во всей полноте".

Дипломат заявил, что страны решили назначить спецпредставителей от МИД и Госдепа, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Условились выделить специальных представителей от МИД и Госдепартамента, чтобы подробно, без каких-либо эмоций, искусственных обострений, посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации (Барака) Обамы", - сказал министр.

"Считаю, что если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения", - отметил Лавров.

Обстоятельные переговоры

Лавров назвал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обстоятельными и откровенными.

"Мы провели переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, только что состоялась продолжительная, более двух часов, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что нынешний этап в российско-американских отношениях и в международной ситуации не самый спокойный. "Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые были оставлены как "мины замедленного действия" предыдущей администрацией США - администрацией Обамы, - указал он. - Мы реалисты и понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия, но то, что мы на эти усилия нацелены при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег, - это факт, и сегодня в очередной раз президент РФ Владимир Путин подтвердил эту нашу последовательную линию".

"Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим даже попытки обострить конфронтацию, - сказал Лавров. - Считаем, что это недальновидный подход, тем более что история доказала, что, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир".

Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон стали лучше понимать друг друга после визита Тиллерсона.

"Уверен, что многие часы, которые сегодня мы провели с Рексом Тиллерсоном вдвоем и с президентом РФ, были потрачены не зря, - сказал он. - Мы лучше понимаем друг друга после того, что сделали вместе сегодня. Надеюсь, эти контакты будут иметь продолжение как непосредственно между нами, так и по линии наших сотрудников, так и по линии других ведомств администрации США и правительства РФ".

"Мое ощущение от состоявшихся переговоров: при всем количестве имеющихся проблем - как объективных, так и искусственно созданных - есть немало перспектив для совместной работы, - указал глава МИД РФ. - Россия к этому открыта, открыта к диалогу с США в самых разных областях, не только к диалогу, но и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран. Разумеется, мы будем ждать взаимности от США".

Министр также заявил, что стороны договорились содействовать прямым контактам деловых кругов для преодоления негативных тенденций в экономических отношениях.

"Упоминали положение дел в наших экономических связях. Чувствуем интерес бизнеса с обеих сторон к тому, чтобы наращивать взаимодействие, преодолеть негативную тенденцию, которая в объемах товарооборота и инвестициях по объективным и субъективным причинам сейчас наблюдается", - отметил министр.

"Мы со своей стороны предложили поддержать инициативы деловых кругов двух стран о том, чтобы их прямые контакты получали поддержку со стороны российского государства и администрации США", - заключил Лавров.

Сокращение вооружений

Россия и США рассчитывают, что переговоры по разоружению возобновятся и будут проходить прагматично.

"Мы отметили особую ответственность РФ и США за положение дел в сфере военно-политической безопасности и в региональном, и в глобальном разрезе, - отметил он. - Сверили часы относительно хода выполнения тех договоров о стратегической стабильности, о сокращении вооружений, которые действуют между нашими странами, договорились преодолеть некоторую паузу, которая в этих процессах сложилась по объективным причинам в связи со сменой команды в Белом доме. Рассчитываем, что контакты по рассмотрению хода нашего взаимодействия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут возобновлены и будут проходить по-деловому, прагматично, с прицелом на четкое выполнение того, о чем мы договорились".

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон заинтересованы в достижении политического урегулирования сирийского кризиса.

"Помимо борьбы с терроризмом в Сирии в регионе в целом у нас есть общий интерес в достижении политического урегулирования сложнейшего сирийского кризиса, - отметил он. - РФ и США на протяжении последних лет возглавляли международные усилия по поиску компромиссов, по объединению всех участников как внутри сирийского конфликта, так и внешних игроков за столом переговоров под эгидой ООН, и мы договорились сегодня продолжать двустороннее взаимодействие с тем, чтобы помогать и подталкивать многосторонний процесс. Мы ценим, что помимо женевского процесса, где мы полноценно участвуем вместе с американскими коллегами, у нас также есть площадка Астаны, на которой американские партнеры присутствуют в качестве наблюдателей".

Конференция по Афганистану

Россия рассчитывает, что США в том или ином формате примут участие в конференции по Афганистану в Москве 14 апреля.

"Есть у нас и такая тема, как Афганистан, - сказал он. - Как вы знаете, использовались в последние пару лет разнообразные форматы, которые были направлены на формирование внешней поддержки усилиям по внутриафганскому примирению".

"Одна из таких попыток предстоит 14 апреля в Москве, когда назначена встреча так называемого московского формата с участием Афганистана и его соседей, в том числе центральноазиатских, на которую приглашены и американские представители, - продолжил Лавров. - Рассчитываем, что в том или ином качестве они смогут в этой встрече принять участие".

Меморандум по Сирии

Как отметил дипломат, президент России Владимир Путин подтвердил готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

"Мы также обсудили состояние дел в действиях наших ВВС - РФ и коалиции, которую возглавляют США - в контексте имеющегося меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, - сказал Лавров. - Действие этого меморандума было российской стороной приостановлено, и сегодня президент РФ подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий ВВС американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с "Исламским государством" (ИГ), "Джебхат ан-Нусрой" (обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС) и прочими ассоциированными с ними террористическими организациями".

По словам министра, Россия исходит из того, что "публично заявленная линия и РФ, и США об отсутствии намерений вмешиваться во внутренние дела Сирии либо других государств остается в силе". "Мы рассчитываем, что пример Ирака, Ливии и ряда других стран послужит хорошим предостережением от того, чтобы подобные попытки повторялись где-то еще, в том числе и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - добавил он. - Еще раз подчеркну наша общая решимость добиться полного уничтожения и разгрома ИГ и прочих террористов остается общей и остается в силе. И сегодня это подтвердилось вовсе полноте.

Меморандум был разработан в октябре 2015 года. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США. В его рамках между двумя странами были налажены каналы круглосуточной оперативной связи, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.

Угрозы санкциями

Лавров заявил, что Тиллерсон не угрожал на переговорах санкциями. "Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал, как, собственно, ничем не угрожал, - сказал Лавров. - Мы откровенно обсуждали те вопросы, которые у нас были на повестке дня, в том числе те, где есть проблемы ".

"Вопрос о том, что будет, если расследование покажет вовлеченность сирийского руководства в химические атаки, является гипотетическим, - отметил министр. - Мы не хотим гадать на кофейной гуще, потому что на кофейной гуще уже нагадали те, кто поднял истеричную кампанию о необходимости срочно разбомбить Сирию до последнего камня. Из Сената, Палаты представителей США такие призывы раздаются вслед за ударами, которые США нанесли по сирийскому аэродрому".

Москва не хочет "спекулировать на очень важных вещах: на применении химического оружия, на попытках кого-то оправдать, инсценировать атаки с использованием отравляющих веществ". "Мы хотим установить истину: в полном соответствии с принципами российских, американских законов, законов любой нормальной страны, - подчеркнул глава МИД РФ. - Презумпция невиновности должна уважаться".

Затягивание расследования инцидента в Идлибе

По словам Лаврова, Москва выступает за расследование инцидента с применением химоружия.

"Мы обсуждали ситуацию в Сирии и, конечно же, затронули инцидент, который произошел после того, как 4 апреля в Сирии в районе Идлиба имело место применение химических веществ, и последовавший за этим ракетный удар США по военному аэродрому 7 апреля, - продолжил Лавров. - Мы наши оценки излагали неоднократно. Сегодня мы говорили о том, что необходимо самым тщательным образом расследовать этот инцидент, который уже стал предметом многочисленных спекуляций".

По его словам, Россия намерена обратить внимание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге на то, что у ОЗХО "имеются все полномочия для инициирования такого расследования".

"Мы привлекли внимание и к официальному письму правительства Сирии в адрес ООН и ОЗХО с предложением, даже с просьбой незамедлительно направить группу инспекторов для проведения беспристрастного объективного расследования ситуации на месте инцидента в провинции Идлиб и на аэродроме, который был подвергнут удару, - сообщил министр. - Мы увидели готовность наших американских коллег поддержать такое расследование и рассчитываем на то, что имеющиеся у ООН и ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно".

"В этой связи считаем контрпродуктивным пытаться в Совете Безопасности ООН принять резолюцию, которая будет посвящена не столько расследованию этого инцидента, сколько легитимизации обвинений в адрес официального Дамаска в том, что произошло, - продолжил он. - У нас есть другие факты, и мы не пытаемся их кому-то навязать, а хотим, чтобы было объективное и непредвзятое честное расследование".

Глава МИД РФ отметил, что затягивание расследования инцидента в Идлибе 4 апреля будет означать незаинтересованность ОЗХО в истине. Министр отметил, что тема применения химоружия остается той темой, по которой страны расходятся, поскольку "Россия настаивает на проведении объективного расследования".

"Неоднократно и сирийское правительство, и российские военнослужащие передавали вещественные доказательства в ОЗХО о неприменении химоружия в Сирии, - отметил глава МИД РФ. - Однако изучения тех доказательств, которые были представлены в материальной форме как-то очень затягиваются". "Я никого не хочу обвинять, но мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля, - подчеркнул министр. - Учитывая тот ажиотаж, то колоссальное напряжение, которое создалось в медийном пространстве, в политической сфере мирового сообщества вокруг инцидента, мы убеждены в необходимости на трезвую голову провести беспристрастное независимое расследование этого инцидента".

"Следует направить интернациональную группу профессиональных экспертов и на место, где были применены химические вещества, и на аэродром, который по утверждению наших американских коллег был использован для того, чтобы оттуда направить самолеты со снарядами, начиненными химическими веществами, - указал Лавров. - Мы не видим никаких подтверждений того, что это было именно так, тем более, что и в телевизионных картинках, и по показанию тех людей, которые находились на этом аэродроме сразу после взлета этих самолетов и после нанесения ударов по нему, не было каких-либо признаков, характерных для того, чтобы говорить о том, что там вообще были химические вещества".

"Хочу подчеркнуть нашу сто процентную убежденность в том, что если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они, в общем-то, не хотят установить истину. А мы будем на этом настаивать", - заключил министр.

Пентагон по приказу президента США Дональда Трампа запустил 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.