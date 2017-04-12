Россия готова сотрудничать с США в борьбе с киберпреступлениями

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия заинтересована в тесном сотрудничестве с США в борьбе с преступлениями в киберпространстве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном.
"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве по борьбе с преступлениями в киберпространстве, - сказал Лавров. - У нас этот интерес не только сохраняется, но и в полной мере актуален, и мы предложили возобновить контакты как по линии специальных представителей администрации США и российского президента, так и по линии соответствующих ведомств. Мы почувствовали, что на этот раз, может быть, результат этих усилий приведет к созданию какого-то канала".