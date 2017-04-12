Лавров: Россия не делает ставку в Сирии ни на Асада, ни на кого-либо еще

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия в Сирии не делает ставку ни на президента страны Башара Асада, ни на кого-то другого. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не делаем ставку на какую-то персону: ни на президента Асада, ни на кого-то другого", - отметил министр.

По словам Лаврова, для урегулирования ситуации важно "не убирать того или иного персонажа с политической сцены, а договориться о том, как будет устроено сирийское государство, чтобы оно было демократическим, чтобы оно было светским". "Чтобы в этом государстве все этнические, конфессиональные группы чувствовали себя защищенными, чувствовали себя справедливо представленными в органах власти", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Российский министр отметил, что при достижения такого консенсуса, который требует разработки новой конституции, "вопросы судьбы отдельных личностей будут решаться гораздо более эффективно, без каких либо трагических последствий для государства, для страны, для народа".

Министр подчеркнул, что свержение режима в Сирии может обернуться проигрышу в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Надеюсь, что возобладают люди, которые извлекают уроки из истории, а с тем, кто и какие преступления совершает в Сирии, конечно, нужно разбираться, - сказал он. - Но, думаю, всему свое время, должны быть приоритеты. Приоритеты, которые мы недавно услышали из Вашингтона, а именно о том, что ИГ - это приоритет номер один и можно с ними справиться, не трогая режим Башара Асада".

"То же самое мне говорил бывший госсекретарь США Джон Керри, что администрация Барака Обамы считает, что ИГ - более важная угроза, задача, чем режим Асада, - отметил министр. - Поэтому мы здесь как-то одинаково мыслим".

"Если с ИГ можно бороться и победить, не пытаясь свергать режим, то, свергнув режим, вполне можно не то, что не победить ИГ, но и проиграть ему, - подчеркнул глава МИД РФ. - Давайте будем руководствоваться здравым, прагматичным смыслом, а не эмоциями".