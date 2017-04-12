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Лавров: РФ чувствует готовность США продолжать контакты по реализации "Минска-2"

Политика
12 апреля, 21:59 UTC+3 МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
По словам главы МИД РФ, у Москвы и Вашингтона "единая позиция, что минские договоренности 2015 года должны выполняться"
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия почувствовала готовность США продолжать контакты с Москвой по вопросу реализации минских договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, на встрече затрагивался кризис на Украине. "У нас единая позиция, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", - отметил он.

"Мы вспомнили о том, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к "четверке", работающей в рамках нормандского формата (Россия, Украина, ФРГ, Франция - прим. ТАСС). Почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, чтобы помогать искать практические пути реализации в полной мере минских договоренностей", - подчеркнул министр.

"Будем такие усилия приветствовать, мы к ним готовы", - заверил глава МИД РФ.

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